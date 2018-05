Tafeln zur Geschichte von Naters

Rund 230 Schülerinnen und Schüler haben sich am Projekt beteiligt. Foto: Walliser Bote

Anlässlich der Feierlichkeiten rund um «1000 Jahre Naters» haben OS-Schüler unter der Leitung ihrer Lehrpersonen 30 Tafeln gestaltet. Diese dokumentieren die reichhaltige Geschichte der kleinen Stadt und gewähren künftig einen historischen Einblick in wichtige Ereignisse von Naters entlang der Roten Meile.

Die 30 Tafeln geben historische Ereignisse aus Naters' Geschichte wieder. Giorgio Lambrigger hat sie mit den Schulklassen im Unterricht gestaltet. Es wurden Themen wie markante Gebäude, wichtige Strassen oder besondere Ereignisse berücksichtigt. Etwa steht auf der Tafel mit der Jahreszahl 1357, dass die «Linde» beim Pfarrhaus erstmals urkundlich erwähnt worden ist. Oder dass 1857 der Bau der alten Furkastrasse begonnen hat, der heutigen Belalpstrasse. Auch die erste Fahrt der FO im Jahre 1914 ist speziell erwähnt oder der Bau des Ornavassoturms im Jahre 1260.

Die Leitung des Projekts hatte OS-Lehrer Hans Brun inne. Der jetzige Schuldirektor Kilian Summermatter sprach an der Vernissage zu den anwesenden Schülern und Lehrern. Die Tafeln wurden am Freitagnachmittag an einer Vernissage auf dem Aletsch Campus präsentiert. Die Feier wurde vom OS-Chor mitgestaltet unter der Leitung von Dorothee Steiner und Christopher Mair. Eine Tanzgruppe unter der Leitung von Nicole Theler umrahmte die musikalischen Darbietungen.

Die Tafeln werden nächstens an der Roten Meile installiert.

Nach der Vernissage war die Bevölkerung zu einem kleinen Apéro geladen.

04. Mai 2018, 15:51

