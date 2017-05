Valentin Rétornaz wird neuer Bezirksrichter

An seiner Sitzung von vergangener Woche hat das Kantonsgericht Dr. Valentin Rétornaz zum Bezirksrichter für die Unterwalliser Bezirke Ering und Gundis ernannt. Er tritt die Nachfolge von Richter Lin-Noël Perruchoud an, welcher Ende August in den Ruhestand tritt.

Valentin Rétornaz ist 36 Jahre alt, verheiratet und arbeitet zurzeit als Lehrbeauftragter an der Universität Galatasaray, insbesondere in den Gebieten des Privat- und Zivilprozessrechts. Er hat sein Rechtslizenziat im Jahr 2003 an der Universität Neuenburg, und nach einem zweijährigen Praktikum im Kanton Neuenburg im Jahr 2016 das Anwaltspatent erhalten. Von 2006 bis 2008 war er Assistent/Doktorand an der Universität Neuenburg. Danach amtete er während vier Jahren als Juristischer Assistent am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Er erhielt den Titel des Doktors der Rechtswissenschaft, nachdem er seine Dissertation an den Universitäten Neuenburg und Dijon verteidigte. Valentin Rétornaz ist Autor vieler Veröffentlichungen, insbesondere im Bereich des Zivilprozessrechts.

Er wird seine neue Funktion am 1. September antreten.

pd/map

22. Mai 2017, 16:24

Artikel teilen