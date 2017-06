Patrick Ruff in stiller Wahl gewählt

Da der vormalige Leuker Vizepräsident Martin Lötscher (CVPO) Ende Mai 2017 als Nachfolger von Roberto Schmidt zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt wurde, wurde in der Gemeinde eine Ergänzungswahl für das Amt des Vizepräsidenten nötig.

An der Gemeinderats-Sitzung am Dienstagabend wurde Patrick Ruff von der CSP Leuk in stiller Wahl als neuer Vizepräsident bestätigt. Seine Kandidatur war im Vorfeld als einzige hinterlegt worden. Dominique Russi hatte nach der Niederlage um die Präsidentschaft gegen Martin Lötscher auf das Vizepräsidium verzichtet.

pd / pan

06. Juni 2017, 20:24

