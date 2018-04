Kontrollschild «VS 2» bringt 30 000 Franken

«VS 2» ist das einzige einziffrige Kontrollschild, das die kantonale Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt (DUS) im Jahr 2018 versteigert. Am Montagnachmittag endete die Auktion, das Nummernschild holte sich für 30 000 Franken der Bieter «tango05».

Am 15. März startete die Versteigerung für das Kontrollschild «VS 2». Heute Montag, einen Monat später, endete die Versteigerung. Der Startpreis für die Nummer 2 lag bei 10 000 Franken. Interessierte durften in 100-Franken-Schritten um die einziffrige Nummer mitbieten. Die DSUS hatte das Nummernschild aufgrund des Interesses ausgewählt, das potenzielle Bieter über das Aktionsmodul anmelden können (der WB berichtete).

Bereits am ersten Tag der «VS 2»-Auktion wurden mehrere Gebote abgegeben. Danach traten die Bieter jedoch etwas auf die Bremse, bevor sie zum Ende der Versteigerung hin wieder aktiver wurden. Vorab die Benutzer «Walliser100» und «Maik1980» überboten sich zum Schluss immer wieder, weshalb der Preis des Nummernschilds vor Ende der Online-Versteigerung noch etwas in die Höhe getrieben wurde. In den letzten Minuten überboten sich indes die User «tango05» und «Walliser100» in 500-Franken-Schritten.

Ingesamt wurden für «VS 2» mehr als 30 Gebote abgegeben. Das Höchstgebot, stammte schliesslich vom Bieter «tango05». Er ersteigerte das Nummernschild «VS 2» für 30 000 Franken.

Mit der Versteigerung von besonderen Kontrollschildern für Autos und Motorräder hat sich der Kanton eine neue Einnahmequelle erschlossen. Die erste Auktion startete am 15. Februar 2017 und spülte im vergangenen Jahr 327700 Franken in die Staatskasse.

16. April 2018, 15:14

