Wallis 14-mal auf Siegertreppchen

Nicht weniger als 39-mal – in insgesamt 13 Kategorien gab es jeweils drei Gewinner – wurden die besten Weine der Schweiz prämiert. Als grösste Weinregion stieg das Wallis dabei 14-mal auf die Siegertreppchen und wurde gleichzeitig sechsmal Kategoriensieger.

Mit über 2800 eingereichten Weinen ist der «Grand Prix du Vin Suisse», der von der Vereinigung VINEA in Zusammenarbeit mit der Weinzeitschrift VINUM ausgerichtet wird, der grösste Weinwettbewerb der Schweiz.

Zum ersten Mal in diesem Jahr erhielten Weine der Regionen Zürich, Neuenburg (Drei Seen) und Genf mehrere Auszeichnungen. Insgesamt gingen in den Wettbewerb um den elften Grossen Preis des Schweizer Weins 3000 Weine und 500 Produzenten. Eine erste Auswahl wurde während dem Sommer von 170 Verkostern getroffen - anschliessend traf sich eine internationale Jury aus zehn Personen um in jeder Kategorie die drei besten Weine festzulegen.

Sechsfacher Kategoriensieger

Das Wallis wurde in den Kategorien «andere sortenreine Weissweine», «Pinot Noir», «Gamay», «andere sortenreine Rotweine», «Weine mit Restsüsse» und «Schaumweine» ausgezeichnet, während die Kategorie «Chasselas» an den Kanton Waadt ging.

Mehr über den Grand Prix und die einzelnen Gewinner im «Walliser Bote» von morgen Donnerstag.

