Wallis wird Ehrengast am 32. Genfer Buchsalon

Mit Erfolg hat sich das Wallis 2017 zum ersten Mal am Genfer Buchsalon, der Messe für Literatur und Presse, als touristischer und kultureller Kanton vorgestellt. Bei der Ausgabe 2018 wird das Wallis Ehrengast dieses internationalen Anlasses sein.

Vom 26. bis 30 April 2017 konnte sich das Wallis mit all seinen Vorzügen kultureller und touristischer Art den rund 90'000 Besuchern des «Salon du livre et de la presse» in Genf vorstellen. Kultur Wallis hat in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Kultur und Valais/Wallis Promotion diesen fünftägigen Anlass organisiert. Das Herzstück des gemeinsamen Auftritts stellte ein 200 m2 grosser Stand dar. Mit dem Slogan «Valais. La culture par nature» brachte man die erste grosse gemeinsame Aktion zwischen Kultur Wallis und Valais/Wallis Promotion auf den Punkt.

14 Walliser Autoren und Autorinnen signierten ihre Bücher vor dem «literarischen Bus», der Teil des Stands war. Rund 400 Personen nutzten die Gelegenheit und entdeckten im Bus Texte von Walliser Autoren, gespielt und vorgetragen von der Künstlergruppe «Les Planches et les Nuages».

01. Mai 2017, 10:41

