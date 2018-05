Walliser stirbt bei Tauchunfall im Genfersee

Bei einem Tauchgang im waadtländischen Veytaux ist am Montag ein Mann ums Leben gekommen. Beim Verunglückten handelt es sich um einen 33-jährigen Schweizer aus dem Kanton Wallis.

Nach Angaben der Waadtländer Kantonspolizei vom Dienstag stieg der Verunfallte am Montagnachmittag zusammen mit einem anderen Taucher in der Nähe des Schlosses Chillon in den Genfersee. Das Unglück ereignete sich, als das Opfer Dekompressionsstopps machte, um nach einem Abstieg in eine Tiefe von rund 70 Metern wieder an die Oberfläche zu gelangen.

Taucher der Seepolizei führten eine Unterwassersuche durch, um das Opfer zu bergen. Wegen schlechter Wetterbedingungen musste die Suche am Montagabend unterbrochen werden. Erst am späten Dienstagmorgen gelang es der Seepolizei, das Opfer zu bergen. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Tauchers feststellen. Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unglücks abzuklären.

08. Mai 2018, 17:29

