Gommer OS-Schüler an Elektroauto-Schnitzeljagd

Mobilität | WAVE-Trophy in der energieregionGOMS

Die energieregionGOMS hat am Dienstag zusammen mit den Gommer Sekundarschulen an der WAVE-Trophy teilgenommen. Dies im Rahmen der Eröffnung der elektrifizierten Grand Tour of Switzerland, des ersten vollständig elektrisch befahrbaren Road Trips der Welt.

Artikel zum Thema Grösste E-Mobil-Rallye der Welt im Oberwallis

75 OS-Schüler aus dem ganzen Goms starteten in Andermatt zur Elektroauto-Schnitzeljagd über den Furkapass. Sie nahmen Platz in Teslas, e-Golfs, Renault Twizzies und ausgefalleneren Modellen wie einer elektrifizierten Ente oder einem VW-Bus, die aus über zehn verschiedenen Ländern angereist waren.

Auf dem Flugplatz in Ulrichen wurde dann das Können der Fahrer auf die Probe gestellt. In einem ausgeklügelten Geschicklichkeitsparcours mussten die Fahrzeuge rückwärts Slalom fahren und Aufgaben erledigen. Gewonnen hat den Parcours der schliesslich schnellste und fehlerfreie Fahrer – wohlgemerkt nicht ein Tesla-Fahrzeug. Das Ergebnis fliesst in die Gesamtbewertung der WAVE-Trophy ein, die vom 10. bis 17. Juni komplett elektrisch durch die ganze Schweiz tourt.

Elektroautos im Oberwallis ausprobieren

An der WAVE haben auch Oberwalliser e-mob-Autos teilgenommen. Das Projekt e-mob wurde von energieregionGOMS, der EnBAG und der Garage Atlantic im Juni 2015 initiiert. Gemeinden, Hotels und Unternehmen vermieten an sechs Standorten im Oberwallis Elektroautos an Einwohner und Touristen für 50 Franken pro Tag.

Der Bitscher Gemeinderat Thomas Kellenberger erklärt die Motivation: «Wir wollen als Energiestadt-Gemeinde unseren Einwohnern und Gästen ein attraktives und nachhaltiges Mobilitäts-Angebot zur Verfügung stellen. So kann heute jeder ein Elektroauto mal ausprobieren, ohne gleich selber eins zu kaufen.» Hans Schweizer, Gemeinderat in Mörel-Filet ergänzt: «Elektromobilität lohnt sich auch finanziell, wer die Vollkostenrechnung macht fährt elektrisch deutlich billiger.»

pd/map

13. Juni 2017, 20:30

Artikel teilen