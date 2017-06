E-Mobilität | Halt in Ulrichen, Bitsch und Visp

Am Dienstag in einer Woche macht die WAVE Trophy, die grösste E-Mobil-Rallye der Welt, im Oberwallis Halt. Dies geschieht im Rahmen der Eröffnung der elektrifizierten «Grand Tour of Switzerland».

Vom 9. bis zum 17. Juni fahren 115 Elektro-Teams mit ihren E-Bikes, E-Motorrädern und E-Autos rund um die Schweiz. Am Dienstag, 13. Juni, führt die WAVE Trophy vom Tessiner Faido nach Täsch. Zusammen mit den Energiestädten Bitsch und Visp haben die drei Partner EnAlpin, EnBAG und energieregionGOMS ein Programm für Zuschauer und Fahrer im Oberwallis auf die Beine gestellt.

Auf dem Flugplatz in Ulrichen stellen die Fahrer der Elektrofahrzeuge im Rahmen eines Parcours ihre Geschicklichkeit unter Beweis. Dieser wird von den Schülern der Gommer Orientierungsschulen ausgetüftelt. Auf dem Areal der Arnold Walker AG in Bitsch können die Teilnehmer an Ladestationen und mit Raclettes ihre «Batterien» wieder aufladen. Anschliessend verschiebt sich der Tross nach Visp, wo Besucher die Fahrzeuge besichtigen und sich auch selbst hinters Steuer setzen können. Das Etappenziel schliesslich bildet Täsch.

Lesen Sie mehr zur WAVE Trophy und zum Programm an den verschiedenen Oberwalliser Haltestellen im «Walliser Boten» vom 7. Juni 2017.

map

06. Juni 2017, 13:12

Artikel teilen