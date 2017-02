Welcher Staatsrat passt zu mir?

Am 5. März 2017 finden im Kanton Wallis die kantonalen Wahlen statt. Um die Teilnahme der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren zu erhöhen, stellt «easyvote» mit einem multimedialen Angebot im Vorfeld der Wahlen im Kanton Wallis einfache Hilfsmittel zur Verfügung.

Dossier zum Thema Walliser Staatsratswahlen 2017

Vor zwei Wochen erhielten rund 3’455 junge Walliser die easyvote-Wahlbroschüre nach Hause geschickt. In der Broschüre wird der ganze Wahlprozess einfach verständlich und politisch neutral erklärt. Andererseits hat easyvote auf seiner Website eine Online-Wahlplattform aufgeschaltet. Darauf ist unter anderem ein Wahlclip zu sehen, welcher einfach erklärt, was, wie und wann gewählt wird.

Weiter bietet easyvote auf der Online-Plattform in Zusammenarbeit mit smartvote ein Kandidatenportal an. Dank der Verwendung von smartvote können sich die Wähler so auf einfache Art und Weise mit den Kandidierenden vergleichen und erhalten dadurch eine Orientierung im nicht immer leicht zu überschauenden Kandidaten- und Parteienfeld.

21. Februar 2017, 15:27

