Zu kalte Polarluft im Wallis

Starke Nordwinde bringen für Mitte April zu kalte Polarluft in die Schweiz. Foto: Willy Zengaffinen

Am Dienstag und am Mittwoch bringen starke Nordwinde für Mitte April zu kalte Polarluft in die Schweiz. Die inneralpinen Regionen und der Süden bleiben etwas wetterbegünstigt. Nach Wochenmitte schliesslich bessert das Wetter deutlich.

Am Dienstag finden sich im Oberwallis die meisten Wolken zwischen dem Lötschental, der Aletschregion und dem Obergoms. Hier fallen auch Schneeschauer. Über den Tälern und nach Süden hin lockert starker Nordwestwind die Wolken immer wieder auf und es kommt zu einigen sonnigen Abschnitten.

Am Mittwoch bleibt es noch wechselhaft mit letzten Schneeschauern, aber auch mit Sonne. Ab Donnerstag herrscht schönes, aber immer noch zu kühles Wetter für Mitte April. Der Wind lässt deutlich nach.

Mehr zum Wetter im Wallis erfahren Sie hier.

map

18. April 2017, 09:40

Artikel teilen