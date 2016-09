Brand in einem Mehrfamilienhaus

Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in St-Pierre-de-Clages. Foto: Kantonspolizei Wallis

Am Dienstagabend brach in einem Mehrfamilienhaus in der Unterwalliser Gemeinde St-Pierre-de-Clages ein Brand aus. Personen kamen keine zu Schaden.

Drittpersonen meldeten den Ausbruch des Feuers im obersten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Rue de l'église der Polizei. Unverzüglich wurde die Feuerwehr von Chamoson zur Brandbekämpfung aufgeboten. Sie wurde unterstützt von den Stützpunktfeuerwehr von Sitten und Vetroz.

Die zwölf Bewohner des Mehrfamilienhauses sowie der umliegenden Gebäude wurden evakuiert. Gegen 21.45 Uhr hatten die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle. Die Brandursache ist zur Zeit nicht bekannt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

pd / pan

14. September 2016, 09:18

