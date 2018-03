Tödlicher Bergunfall am Zackengrat

Tragisch. Ein 55-jähriger Tourenskifahrer aus Österreich ist am Samstag am Zackengrat bei Leukerbad tödlich verunglückt. Foto: Air Zermatt

Am Samstagmittag ist ein 55-jähriger Tourenskifahrer am Zackengrat bei Leukerbad tödlich verunglückt. Laut Kantonspolizei handelt es sich beim Opfer um einen österreichischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Österreich.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, wollten der 55-jährige Tourenskifahrer und drei weitere Personen das 3698 Meter hohe Balmhorn besteigen. Als sich die Gruppe auf dem Zackengrat (3326 m ü. M.) befand, habe sich eine Schneeverwehung gelöst und der Mann sei in die Tiefe gestürzt.

Der Mann habe von der Rettungskolonne in Zusammenarbeit mit der Air-Zermatt nur noch Tod in der Region Wänger auf 2200 Metern über Meer geborgen werde können.

