Zimmerbrand im «Mattini» wegen technischem Defekt

Am Montagnachmittag ist im Wohntrakt des «Mattini» ein Brand ausgebrochen. Foto: zvg

Am Montagnachmittag hat sich in der Kinder- und Jugendeinrichtung «Mattini» ein Zimmerbrand ereignet. Personen sind dabei keine zu Schaden gekommen. Es entstand jedoch Sachschaden.

Am Montagnachmittag kurz nach 14.00 Uhr hat im Wohntrakt des «Mattini» der Feueralarm eingesetzt. Mitarbeiter konnten daraufhin starke Rauchentwicklung in einem der Zimmer feststellen. Die wenigen Jugendlichen und die Mitarbeitenden der Einrichtung verliessen das Wohngebäude aus Sicherheitsgründen und versammelten sich am vorgegeben Platz gemäss Notfallplan. Für die Bewohner und Mitarbeitenden des «Mattini» bestand zu keiner Zeit des Brandes Gefahr. Alle blieben unverletzt.

Die Feuerwehr von Brig-Glis war wenige Minuten nach der Alarmierung mit zirka 20 Mann vor Ort und konnte den Zimmerbrand löschen. Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt an einem Gerät für die Brandursache verantwortlich. Weitere Abklärungen folgen.

pd/map

20. Februar 2017, 18:10

Artikel teilen