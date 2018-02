Bis zu -20 Grad in den Alpentälern

In der Nacht sinken die Temperaturen deutlich in den Minusbereich, bei nassen Strassen besteht die Gefahr von Eisglätte.

Wie «MeteoNews» mitteilt, klart es in der Nacht auf, und die Temperaturen sinken deutlich in den Minusbereich. So wird am Dienstagmorgen im Flachland etwa -8 bis -3 Grad erwartet. In höhergelegenen Alpentälern liegen -20 Grad drin. Bei nassen Strassen besteht die Gefahr von Eisglätte. Auch die Nächte von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag sind ähnlich kalt.

pd/map

12. Februar 2018, 17:56

