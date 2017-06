Valais/Wallis Promotion lanciert Jodelsong

Am Dienstagabend hat Valais/Wallis Promotion einen Jodelsong veröffentlicht. Mit dem von Jodlern neu interpretierten Pop-Stück soll nicht nur die Vorfreude auf das Eidgenössische Jodlerfest in Brig-Glis geschürt werden, es wird auch der Walliser Sommer in Szene gesetzt.

Das Wallis sei nicht nur Heimat von atemberaubenden Viertausendern und unendlich langen Pfaden durch traumhafte Täler, sondern nun auch Heimat eines Megahits, schreibt Valais/Wallis Promotion zu ihrem am Dienstagabend neu lancierten Jodelsong.

DJ Antoines «Ma Chérie» wurde von Walliser Jodlern neu interpretiert und inszeniert. Das Video zum Song – beides wurde am Dienstagabend veröffentlicht – solle das Wallis mit anderen Ohren sehen lassen, schreibt Valais/Wallis zum Stück weiter.

pd / pan

06. Juni 2017, 21:06

