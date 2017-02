Literarische Bergsommertage im Bäderdorf

Gut drei Dutzend Autorinnen und Autoren aus aller Welt holen vom 30. Juni bis 2. Juli 2017 zum 22. Mal die Welt der Literatur nach Leukerbad und stellen im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals Leukerbad während drei Tagen ihre Werke vor.

Zuschauerinnen und Zuschauer erleben am ersten Juliwochenende anlässlich der 22. Auflage des Internationalen Literaturfestivals Leukerbad ein dichtes und hochkarätiges Programm aus Lesungen und Gesprächen. An insgesamt zwölf Leseorten gibt es in knapp 60 Veranstaltungen – darunter die Mitternachtslesung auf dem Gemmipass, der Literarische Spaziergang durch die Dalaschlucht, Lesungen und Gespräche in Hotelgärten und dem extra trockengelegten Bad der Walliser Alpentherme – Neues und Exklusives aus der Welt der Literatur zu entdecken.

Dritte Auflage der Reihe «Perspektiven»

In der Reihe «Perspektiven» werden Autorinnen, Wissenschaftler und Publizisten aktuelle politische, gesellschaftliche und ästhetische Fragen diskutieren und in Gesprächsrunden beleuchten, welche Antworten die Literatur bereit hält. Geplante Themen in diesem Jahr sind: «Kultur und Populismus», «Literatur und Film», «Das Lektorat» und «Literatur im Umfeld von totalitären Regimes».

Literarische Wanderung am 29. Juni 2017

Am Donnerstag vor dem Festival können Festivalbesucher wieder zu Fuss ans Literaturfestival Leukerbad wandern: Die Literarische Wanderung vom Sunnbüel (Kandersteg) nach Leukerbad wird literarisch begleitet von Autorinnen und Autoren und einem Wanderführer. Der Gepäcktransport ist im Wanderticket inklusive.

Das Programmheft erscheint im Mai – das Detailprogramm kurz vor dem Festival. Tickets fürs Literaturfestival Leukerbad und für die Literarische Wanderung können ab sofort auf der Festival-Webseite bestellt werden.

07. Februar 2017, 14:29

