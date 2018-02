Daniel Troger ist Walliser Meister Luftgewehr Auflage

«Wie die Tochter, so der Vater», wird sich Daniel Troger gedacht haben, als er – Walliser Meister LG Auflage 2018 – zuoberst auf dem Podest stand. Vor Wochenfrist war Tochter Carole-Livia mit Thörishaus Schweizer Meisterin Mannschaft LG geworden.

Zehn Auflageschützen – alle aus dem Oberwallis – bestritten am Mittwoch den Final Luftgewehr Auflage in Naters. Nach der Qualifikation mit 30 Schuss lag Daniel Troger bereits in Führung mit 1,4 P. Vorsprung auf Beat Abgottspon und 1,5 P. auf den Visper Pius Ebener. Acht Schützen schafften es in den Final, wo jeweils der letztplatzierte Schütze nach einem Startblock von zehn Schuss nach je zwei weiteren Finalschüssen ausscheiden musste.

Daniel Troger konnte nach zwölf Zehnern in Folge und einer 10.9 im letzten Schuss die Gratulationen seiner Mitkonkurrenten geniessen. Troger kam auf 249,0 P. in 24 Finalschüssen. Zweiter wurde Ivo Abgottspon (FS Staldenried) mit 245,4 P. vor dem Visper Pius Ebener mit 224,2 P. Auf den weiteren Rängen: Beat Abgottspon vor Paul Abgottspon (beide Staldenried), Alwin Henzen (Visp-Eyholz), André Biner (Staldenried) und Sepp Anthenien (Baltschieder).

Der Wettkampf stand unter der Leitung von Lothar Zurbriggen vom WSSV. Mit Auflage geschossen werden kann mit Erreichen des 55. Lebensjahres. Das Niveau im Auflageschiessen ist sehr hoch: In den entscheidenden 70 Finalschüssen wurde keine einzige 8 registriert, dafür 50 Zehner und 20 meist hohe Neuner!

Alle Resultate sind hier zu finden.

pd/map

25. Februar 2018, 10:35

Artikel teilen