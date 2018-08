60 Teams am diesjährigen Beach-Event in Grächen

Beachvolleyball | Erlös geht an Pater Erich Williner Stiftung und Verein Tandem 91

Sieger beim diesjährigen Beach-Event in Grächen: das sportliche Trio «Habemus Gaudi». Foto:

Am 17. Beach-Event am vergangenen Wochenende in Grächen kämpften 60 Teams um den Einzug ins Finale. Gemäss den Verantwortlichen wusste die Neugestaltung des Festgeländes sowohl Teilnehmende als auch Zuschauer zu überzeugen.

Auch bei der 17. Auflage des Beach-Events in Grächen spielten die teilnehmenden Mannschaften wiederum auf Quarzsand als Unterlage. Wie OK-Präsident Mario Andenmatten festhält, konnte eine Lösung für die Finanzierung und die Lagerung des Quarzsandes gefunden werden, sodass die Durchführung des Anlasses auch in den kommenden Jahren sichergestellt sei.

Das Festgelände in Grächen wurde für die 17. Ausgabe komplett umgestaltet. Durch die Reduktion auf zwei Spielfelder mit maximal 60 Mannschaften habe das Gelände optimal für die Besucherbedürfnisse gestaltet werden können, wird Sprecher Benjamin Walter in einer Mitteilung zittiert.

Der Beach-Event wurde 2018 bereits am Freitag mit einem Ländlerabend eröffnet, an dem das Schwyzerörgeli-Trio «Grängjerbüebe» auf der Bühne stand. Am Samstag haben die 60 Teams sodann für «Beachvolleyball auf höchstem Plausch-Niveau» gesorgt. Im Final konnten sich «Habemus Gaudi» gegen «Los Divos» durchsetzen. Auf den weiteren Rängen folgten «Baywatch» und «Projekt Sandburg».

Die «Blaumeisen» und die Oberwalliser Band «The Genepy» sorgten schliesslich am Samstagabend für die musikalischen Highlights. Rund 800 Eintritte konnten registriert werden.

Der Erlös aus dem diesjährigen Anlass kommt der Pater Erich Williner Stiftung in Grächen sowie dem Verein Tandem 91 in Gampel-Steg zugute.

pd / pan

13. August 2018, 14:40

