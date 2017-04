In Vaduz ohne Mitrjuschkin

Ein letzter Test heute fiel negativ aus: Anton Mitrjuschkin fehlt dem FC Sitten heute Samstag (17.45 Uhr) beim Tabellenletzten Vaduz.

Beim Abschlusstraining am Freitag hatte er sich den Fuss verdreht und eine Bänderdehnung am Knöchel erlitten. Trotzdem machte er die Reise ins Ländle mit, doch es reichte nicht: Heute Vormittag musste er und die medizinische Abteilung entscheiden, die Schmerzen sind zu gross. Mitrjuschkin kann seinen Knöchel nicht voll belasten und muss forfait erklären, damit fehlt Trainer Peter Zeidler für das Spiel heute in Vaduz neben Carlitos und Ziegler die dritte wichtige Teamstütze. Der Torhüter aus Russland hatte zuletzt hervorragend gehalten, für ihn steht in Vaduz Kevin Fickentscher zwischen den Pfosten. Damit sitzt der 17-jährige Visper Noah Berchtold in Vaduz erstmals in der Super League als Ersatz-Torhüter auf der Bank.

15. April 2017, 11:43

