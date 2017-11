Frankiny und Kreuzer

Kilian Frankiny und Victoria Kreuzer sind die Oberwalliser Sportler und Sportlerin des Jahres 2017. Nico Hischier ist bester Nachwuchssportler des Jahres.

Radprofi Frankiny gewann vor Iwan Arnold (Skialpinismus) und Michael Kuonen (Bob). Kreuzer ihrerseits siegte vor Patrizia Kummer (Snowboard) und Elena Stoffel (Ski alpin). Hischier seinerseits schwang beim Nachwuchs erwartungsgemäss obenaus, und dies vor Ylena In-Albon (Tennis) und Noah Berchtold (Fussball).

Team des Jahres wurde in der Aula des Kollegiums in Brig die Oberwalliser Yoseikan-Budo-Weltmeistermannschaft (Martin Julier, Noel Seiler und Leon Hischier). Der Sportförderpreis geht an Kurt Kuonen (Lalden). Dazu wurde auch die Oberwalliser Delegation an den Special Winter Olympics des Behindertensports geehrt.

Mehr dazu, etwa die genaue Stimmenverteilung, lesen Sie im "Walliser Bote".

24. November 2017, 23:00

