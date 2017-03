Weger erneut auf dem Podest

Biathlon | Schweizer Meisterschaften in Ulrichen

Die Rennen zur Biatholon-Schweizer-Meisterschaft verfolgten am Sonntag zahlreiche Zuschauer. Foto: Walliser Bote

Benjamin Weger (stehend) sicherte sich am Sonntag den 3. Rang im Massenstart-Rennen. Foto: Walliser Bote

Benjamin Weger sicherte sich an den Schweizer Biathlon-Meisterschaften in Ulrichen am Sonntag erneut eine Medaille. Im Massenstart-Rennen belegte er den dritten Rang.

Wie schon am Samstag im Sprint-Rennen, in dem sich der Obergommer die Silbermedaille hinter Mario Dolder vom SSC Riehen holte, konnte er auch am Sonntag im Massenstart-Rennen aufs Podest steigen. Er belegte hinter Ivan Joller (Wolfenschiessen) und Mario Dolder den dritten Rang.

Bei den Frauen schwang an beiden Rennen vom Samstag und Sonntag Selina Gasparin obenaus.

Ulrichen. Schweizer Meisterschaften. Samstag. Sprint. Männer: 1. Mario Dolder (SSC Riehen) 25:09,4 (2). 2. Benjamin Weger (Obergoms) 11,8 Sekunden zurück (2). 3. Martin Jäger (Gardes-Frontière) 34,8 (4). - Ferner: 11. Jeremy Finello (Obergoms) 2:34,9 (3).

Frauen: 1. Selina Gasparin (Gardes-Frontière) 20:40,6 (1 Strafrunde). 2. Aita Gasparin (Gardes-Frontière) 15,1 (0). 3. Elisa Gasparin (Gardes-Frontière) 1:24,2 (2). - Ferner: 5. Lena Häcki (Nordic Engelberg) 1:46,4 (4).

Sonntag. Massenstart. Männer. 1. Florent Claude (BEL) 35:19,5 (1). 2. (SM-1.) Ivan Joller (Wolfenschiessen) 7,6 (1). 3. (SM-2.) Dolder 27,5 (3). 4. (SM-3.) Weger 1:09,5 (3). - Frauen: 1. Selina Gasparin 41:46,3 (4). 2. Aita Gasparin 24,3 (3). 3. Häcki 1:33,9 (4).

zen / sda

26. März 2017, 15:47

Artikel teilen