Auch Gigi Buffon in Brig-Glis

Wenn am Freitag der amtierende FIFA-Präsident Gianni Infantino in Brig-Glis durch seinen Stammklub empfangen wird, tut er dies in Begleitung einer hier im Oberwallis noch nie gesehenen vollen Ladung an Stars.

Eine weitere Zusage traf heute Mittwoch aus Italien ein, ausgerechnet auch das italienische, ja wohl weltweite Torhüteridol Gianluigi Buffon wird am Freitag in der Geschina seine Künste zeigen. «Er ist auch mein Idol, eine exzellente Persönlichkeit, es ist absolut einzigartig, dass auch er kommt» so der Briger FIFA-Präsident.

Türöffnung am Freitag ist um 16.00 Uhr, das Turnier mit den topbesetzten Teams Schweiz, Italien und Weltauswahl beginnt um 18.30 Uhr. Viel mehr Fussballprominenz auf einem Fleck ist fast nicht mehr möglich.

05. Juli 2017, 18:03

