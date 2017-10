Camille Rast muss Saisonstart verschieben

Die Walliser Skifahrerin Camille Rast leidet seit dem Frühjahr am Pfeifferschen Drüsenfieber, welches eine normale Saisonvorbereitung verunmöglichte. Für die Technikerin bedeutet dies, dass sie im Sommer eine lange Trainings-Pause einlegen musste und auch im Herbst nur reduziert trainieren konnte.

«Nach meiner sehr guten Saison 2016/17 freute ich mich sehr auf den Trainingsstart im Frühling», erklärt Camille Rast. «Als ich Anfang Juni die Diagnose erhielt, war es für mich mental schwierig, von einem Tag auf den anderen mein Trainingsprogramm zu unterbrechen. Das Schlimmste war die Ungewissheit, wie lange dieser Zustand dauern würde.»

Anfang August konnte die B-Kader Athletin wieder mit leichten sportlichen Aktivitäten beginnen. «Einen Monat später hatte sich mein Gesundheitszustand stabilisiert und ich konnte langsam wieder mein spezifisches Trainingsprogramm aufnehmen», so die Junioren-Weltmeisterin im Slalom und ergänzt: «Obwohl ich mich von Tag zu Tag besser fühle, habe ich mich nach Rücksprache mit meinem Betreuerteam entschieden, auf den Weltcup-Saisonauftakt zu verzichten.»

«Camille Rast konnte in den letzten Wochen noch nicht genügend Skitage absolvieren, um den Rückstand aus dem Sommer aufzuholen. Ein Start in Sölden käme noch zu früh», so Cheftrainer Hans Flatscher. «Wir müssen erst die Trainingsintensität, -dauer und -belastung weiter anpassen, damit sie wieder voll leistungsfähig wird und in den Weltcup zurückkehren kann.»

06. Oktober 2017, 14:08

