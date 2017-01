Dämpfer gegen Direktkonkurrentinnen

Trotz viel Einsatz. Am Schluss reichte es nicht für einen Sieg. Foto: Stefan Lorenz

Das Visper Damenteam erlitt in der 12. Spielrunde gegen Zulgtal im Kampf um den 4. Tabellenrang einen Dämpfer. Nach einem hartumkämpftem Spiel mussten sich die Visperinnen mit 7:10 geschlagen geben.

Artikel zum Thema Heimsieg dank starker Defensive

UHC Visper Lions – UH Zulgtal Eagles 7:10

Gegen den Direktkonkurrenten Zulgtal ging es darum, den 4. Tabellenrang zu festigen. Den Start in die Partie verschliefen die Visperinnen allerdings komplett und nach gerade mal sieben Spielminuten lag man bereits mit drei Toren zurück. Im Verlauf des ersten Drittels fand Visp langsam den Tritt und konnte durch Tore von Bumann und Zumtaugwald C. auf 2:3 verkürzen. Kurz vor der ersten Pause nutzte Zulgtal eine Unaufmerksamkeit der Visper Defensive.

Das zweite Drittel begann wie das erste: Zulgtal erzielte in wenigen Minuten zwei weitere Tore und erarbeitete sich somit ein gutes Polster. Die Visperinnen kämpften weiter, holten sich viele gute Torchancen, konnten aber vorerst keine davon effizient ausnutzen. Kurz vor Ende des zweiten Drittels gelangen schliesslich Zurbriggen M. und Kronig ein Doppelschlag und die Spannung schien zurückzukehren.

An diesem Tag sah der Spielverlauf immer gleich aus. Der Gast aus Zulgtal kam immer besser ins Spiel, während die Visperinnen zu wenig konzentriert zu Werke gingen. Wieder kassierten sie zwei schnelle Tore zum Start des Drittels. Diem konnte postwendend einen weiteren Treffer erzielen. Die Lions gaben jedoch nie auf und kämpften immer weiter, aber die Gäste waren an diesem Tag einfach das bessere Team und nutzten ihre Chancen eiskalt aus, während die Visperinnen zu fehlerhaft agierten und zu Unkonzentriert zu Werke gingen. Zurbriggen L. betrieb durch zwei weitere Tore nur noch Resultatkosmetik.

Das letzte Heimspiel der Saison findet am 19. Februar gegen die Skorpions in der BFO Turnhalle in Visp statt.

Für die UHC Visper Lions spielten: Torhüterin. Carol Hugo (0 Tore / 0 Assists); Feldspielerinnen: Samira Bumann (1/0), Lena Carlen, Nina Kalbermatter, Evelyne Jäger, Charline Diem (1/0), Alicia Kronig (1/0), Nathalie Zumtaugwald (0/2), Cindy Zumtaugwald (1/0), Brigitte Abplanalp, Carole Bruttin (0/1), Saskia Bruttin, Michelle Zurbriggen (1/1), Laura Zurbriggen (2/2), Dayene Studer.

pd / pmo

25. Januar 2017, 19:33

Artikel teilen