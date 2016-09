Daniel Hrgovcic holt sich Bronze

Am Wochenende fand in Neuenburg die dritte und letzte Swiss Karate League dieses Jahres statt. Dabei schaffte Daniel Hrgovcic von Tomokai Oberwallis in seiner Kategorie den Sprung aufs Podest.

Bei diesen durch die Swiss Karate Federation organisierten Wettkämpfen gehe es nebst dem sportlichen Ehrgeiz auch darum, sich für die im November stattfindende Karate SM der Swiss Karate Federation zu qualifizieren, schreibt Tomokai Oberwallis in einer Mitteilung. Von Tomokai Oberwallis war Daniel Hrgovcic in der Kategorie U18 (-68 kg) am Start. In einem hartumkämpften Feld auf sehr hohem Niveau gelang ihm der Sprung aufs Podest. Er sicherte sich den ausgezeichneten dritten Platz. Hrgovcic startete erstmals in dieser Kategorie.

Für Hrgovcic sei das Jahr 2016 ein intensives Jahr gewesen. Immerhin habe er schon in den vergangenen Wettkämpfen sehr gute Platzierungen hingelegt und im Juni mit dem Team Taisho den Vize-Schweizermeister-Titel im Ippon-Shobu-System in Bern geholt. Gleichzeitig bereitete er sich auf die im Sommer abgelegte Dan-Prüfung vor. Und nun gehe es an die Vorbereitung der bevorstehenden SM.

pd / pmo

18. September 2016, 16:05

