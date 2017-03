Die Playoffs stehen vor der Türe

Am Samstag spielten in Brig die Herren A und die Junioren der Oberwalliser Unihockey Meisterschaft ihre letzte Runde. Während bei den Herren A die Playoff-Teilnehmer bereits feststanden, mussten die besten Teams bei den Junioren erst erkoren werden.

Herren A:

UHC Bürchen – Blacknosesheep 2:6 (0:3)

Die Bürchner kämpften gegen die Abstiegsbarrage. Doch die Blacknosesheep traten trotz sicherer Playoff-Qualifikation zielstrebig auf. Nach einer fairen Partie waren es die Schafe, welche sich die zwei Punkte einheimsen konnten.

Fletschi Cracks – UHC Pfynland 7:10 (4:5)

Für die Fletschi Cracks war der Abstieg Tatsache. Trotzdem zeigten sie viel Kampfgeist, um sich gebührend aus der A-Gruppe zu verabschieden. So boten sie dem Cup-Finalisten und Playoff-Teilnehmer Pfynland lange Zeit Paroli. Am Ende reichte es trotzdem nicht für den ersten Sieg.

UHC Bürchen – Old Boys Naters-Brig 2:13 (0:4)

Im Spiel der letzten Chance für Bürchen zeigten diese eine offensive Spielweise. Doch die Old Boys wussten zu kontern und gingen in Führung. So mussten die Bürchner die Defensive noch mehr vernachlässigen. Die abgebrühten Old Boys nutzten dies Mal um Mal aus und siegten am Ende hoch. Für Bürchen war diese Niederlage gleichbedeutend mit dem Gang in die Abstiegsbarrage.

STV Baltschieder – Blacknosesheep 5:6 (2:3)

Die Niederlage Bürchens bedeutete für Baltschieder der sichere Verbleib in der A-Gruppe. Trotzdem traten sie genauso wie die Blacknosesheep mit vollem Kampfgeist an. In der Folge entwickelte sich eine äusserst spannende Partie, welche knapp zu Gunsten der Blacknosesheep ausging.

Fletschi Cracks – Embd Devils 5:9 (1:6)

Auch gegen die Embd Devils gab es für die Fletschi Cracks nichts zu holen. Zu dominant war der Titelverteidiger besonders in der ersten Hälfte. So mussten sich die Saaser nach nur einer Saison aus der obersten Liga verabschieden.

Old Boys Naters-Brig – UHC Pfynland 4:7 (1:3)

Im Topspiel des Tages schenkten sich beide Teams keinen Meter des Feldes. Vor einer tollen Kulisse entwickelte sich ein hochstehendes Spiel, welches Pfynland für sich entscheiden konnten. Es war ein starkes Ausrufezeichen der Sustner kurz vor dem Cupfinal in zwei Wochen.

STV Baltschieder – Embd Devils 4:9 (2:3)

Das letzte Spiel des Tages war lange Zeit ausgeglichen. Doch am Ende setzte sich der Favorit aus Embd durch und sicherte sich den zweiten Platz. Damit kommt es im Playoff-Halbfinal am 7. und 8. April zu den gleichen Duellen wie vor Jahresfrist. Die Embd Devils treffen auf die Blacknosesheep. Im zweiten Halbfinal treffen die Old Boys Naters-Brig ausgerechnet auf den UHC Pfynland, welcher für die beiden einzigen Niederlagen des Leaders verantwortlich ist.

Junioren Finalrunde:

UHC Naters-Brig – Eagles KTV Glis 8:6 (4:4)

Nach dem letzten Spieltag teilte sich die Tabelle der Junioren in zwei Gruppen. Die drei bestplatzierten Teams nahmen die Hälfte ihrer Punkte mit und machten in einer Finalrunde die beiden Playoff-Finalisten untereinander aus. Der UHC Naters-Brig traf dabei im ersten Spiel auf die Eagles KTV Glis. Naters-Brig sicherte sich nach einer sehenswerten Partie zwei Punkte.

Eagles KTV Glis – UHC Embd Devils 8:8 (6:5)

Die Gliser brauchten nun unbedingt Punkte, wollten sie sich für die Playoffs qualifizieren. Doch die Embder hatten etwas dagegen. Nach einem spannenden Spiel trennten sich die Kontrahenten mit einem gerechten Unentschieden.

UHC Embd Devils – UHC Naters-Brig 5:3 (1:3)

Damit standen die Play-Off Teilnehmer fest. Diese trafen nun im letzten Spiel prompt aufeinander. Was die Mannschaften da boten, lässt einen ausgeglichenen Final erahnen. Die Hauptprobe gewannen die Devils nach einer tollen Aufholjagd.

Junioren Platzierungsrunde :

UHC Bitsch – UHC Bürchen 9:0 (3:0)

Im unteren Tabellenbereich trafen die verbleibenden drei Teams aufeinander. Bitsch sicherte sich dabei im ersten Spiel gegen Bürchen den Sieg gleich mit einem Shutout.

UHC Bürchen – Young Griffins 2:11 (2:8)

Bürchen hatte auch im zweiten Spiel gegen die Young Griffins kein Wettkampfglück. Die Sustner dominierten die Partie und holten sich verdient zwei Punkte.

Young Griffins – UHC Bitsch 4:8 (1:4)

Obwohl die Young Griffins sich von ihrer besten Seite zeigten, führte Bitsch seinen Plan, die Gruppe der Platzierungsrunde zu gewinnen, erfolgreich fort und siegte nach einer sehenswerten Partie.

Die nächste Runde der OUM findet am kommenden Samstag in Törbel mit dem Spieltag der Herren B statt.

pd/noa

12. März 2017, 10:24

