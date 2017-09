Doppelsieg der beiden Oberwalliser

Am vergangenen Samstag wurde der neunte Lauf zählend zur SAM Meisterschaft ( Schweizer Automobil und Motorradvereinigung ) in Wildberg - Sulz ausgetragen. Die beiden Oberwalliser Teilnehmer konnten überzeugen.

Sulz befindet sich 20 km südöstlich von Stuttgart. Der ADAC Würtemberg gab dem heimischen Motorradklub MSC Falke den Auftrag diesen Event auszutragen. Erneut wurde der Parcours auf sehr hohem Niveau abgesteckt, wie es sich für einen deutschen Meisterschaftslauf gehört.

Bis zum Mittag schrieben sich 123 Trialisten für diesen teils entscheidenden Wettkampf ein. Gefahren wurde im Minutentakt und pro Sektion hatte jeder Fahrer nur 90 Sekunden Zeit jene mit möglichst wenig Bodenkontakten zu bewältigen. Die zehn Sektionen mussten gleich dreimal in einer Zeit von vier Stunden abgefahren werden.

Aus dem Oberwallis nahmen die zwei bekannten Freaks Louis Schnydrig und Cédric Fux die lange Anreise auf sich.

Schydrig startete in der Kategorie Fortgeschrittene und legte schon nach der ersten Runde eine beachtliche Leistung dar, mit nur elf Strafpunkten fuhr er in die zweite Runde und es gelang ihm diese in etwa aufrecht zu halten. Mit insgesamt 35 Punkten liess Schnydrig niemanden an sich heran und gewann den Wettkampf souverän.

Ebenso erging es Cédric Fux, welcher in der Kategorie Spezialisten für den TWN Klub Zürich am Start war. Da das Gelände wiederum für ihn zuvorkommend war, war es für ihn fast wie ein Heimtrial. Der Parcours vollgespickt mit Felsblöcken kam ihm sehr entgegen. Fux fuhr gleichmässige Rundenzahlen und auch hier war kein Vorbeikommen an ihm. Mit 22 Zählern Vorsprung holte auch er sich in dieser Kategorie den verdienten Sieg.

pd/noa

25. September 2017, 14:42

Artikel teilen