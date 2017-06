Finnische Unterstützung für Alatalo

Die EHC Visp Sport AG besetzt den Posten des Assistenz-Trainers mit Vesa Vittakoski. Joel Aebi wird das Torhüter-Gespann komplettieren.

Der Landsmann von Matti Alatalo ist seit der Saison 2011/12 als Trainer tätig. Nach Tätigkeiten in seiner Heimat als Assistenztrainer bei HPK und Ilves, trainierte der 46-jährige letzte Saison die Türkische U17-Nationalmannschaft. Als Spieler war Vittakoski hauptsächlich in Finnland, Schweden sowie in Nordamerika aktiv. Er absolvierte 23 NHL-Spiele sowie drei Aktiv-Weltmeisterschaften. Im Jahr 1992 gewann er mit Finnland die Silbermedaille. Vesa Vittakoski hat in Visp einen Einjahres-Vertrag unterschrieben.

Der 21-jährige Torhüter Joel Aebi, welcher bereits in der letzten Saison aufgrund der verletzungsbedingten Absenzen von Lukas Meili und Matthias Schoder regelmässig in Visp zum Einsatz gekommen ist, hat ebenfalls einen Einjahres-Vertrag unterschrieben. Der 1,87 Meter grosse Torhüter war in der letzten Saison beim SC Bern Backup von Leonardo Genoni und absolvierte mit einer B-Lizenz ausgestattet in Visp acht Meisterschaftsspiele sowie alle Viertelfinalspiele. Somit stehen dem EHC Visp mit Aebi, Lukas Meili und Reto Lori drei Torhüter zur Verfügung.

23. Juni 2017, 14:52

