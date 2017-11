Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung

Am Donnerstag reiste HOW2 nach Sitten. Das Spiel gegen den VBC Bramois stand auf dem Programm. Gegen diesen Gegner haben die Oberwalliser noch eine offene Rechnung. Im Cup verlor die Mannschaft von Mario Schmocker vor rund einem Monat mit 3:0.

Merklich besser starteten die Gäste in der Meisterschaft gegen Brämis. Beide Teams lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. HOW2 spielte angriffig und gut mit dem Gegner mit. 23:23 stand es zwischenzeitlich. Brämis kam dann allerdings zu einem Satzball. Die Gastgeber überzeugten in den Schlüsselmomenten mit ihrer Erfahrung. Machten keine Fehler. Anders HOW2. Die Gäste schlossen den ersten Satz mit einem Ball ins Out ab.

Anders als normalerweise konnten die Oberwalliser den Schwung in den zweiten Abschnitt mitnehmen. Zwischenzeitlich stand die Gastmannschaft gar mit vier Punkten in Vorsprung. Danach aber nahm der Druck der Unterwalliser stetig zu. Brämis zeigte wiederum, dass sie auch in schwierigen Situationen den Kopf aus der Schlinge ziehen können. Die Gastgeber spielten sich in den letzten Minuten des Zweiten in einen Rausch und liessen HOW2 keine Chance. 25:20 war schlussendlich das Resultat.

Der Start in den dritten Satz hatte HOW2 dann voll und ganz verschlafen. Ein Rückstand von 10:4 war dann doch eine zu grosse Hypothek. Mit 25:20 und 3:0 blieben die Punkte im Unterwallis.

27. November 2017

