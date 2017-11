Eine bittere Auswärtsniederlage

Die Visper Grossfelddamen mussten am Wochenende gegen den UHC Lok Reinach auswärts die erste Saisonniederlage nach regulärer Spielzeit einstecken.

Während der ersten zwanzig Spielminuten tasteten sich beide Mannschaften vorsichtig an das Geschehen heran. Gute Chancen wurden beiderseits generiert, jedoch verblieben die meisten davon dank Paraden beider Torhüterinnen ohne effektive Torerfolge. Nach sechs Minuten jubelten die Visperinnen dann aber ein erstes Mal: Zurbriggen Michelle schoss die Löwinnen mit 0:1 in Führung. Mit diesem Resultat ging es in die erste Pause.

Visp startete besser in das Mitteldrittel, nach wenigen Augenblicken erzielte Kalbermatter Nina das 0:2. Lok Reinach reagierte postwendend und schoss wenige Minuten später den Anschlusstreffer zum 1:2. Danach folgten zwei Strafen für Visp sowie eine für das Heimteam. Doch beide Teams nutzten die jeweilige Überzahl nicht, womit Visp mit einem knappen Vorsprung in die letzte Pause ging.

Um den Druck zu erhöhen, stellten sich die Visperinnen für den letzten Abschnitt auf zwei Linien um. Doch der Erfolgt blieb vorerst aus, gleich zwei Treffer musste man einstecken. Reinach führte erstmals mit 3:2. Visp gab nicht auf, Zumtaugwald Cindy erzielte in der fünfzigsten Minute den Ausgleich zum 3:3. In den letzten zehn Spielminuten waren die Lions klar das bessere Team, jedoch wiederspiegelte das Spielgeschehen dies nicht. Reinach zog davon und fuhr mit drei weiteren Treffern den Sieg zum 6:3 ein.

Das nächste Heimspiel der Damen gegen den UC Yverdon findet am 12. November 2017 um 16.00 Uhr in der BFO Turnhalle in Visp statt.

Für die UHC Visper Lions spielten: Torhüterin: Carol Hugo (0 Tore /0 Assists). Feldspielerinnen: Samira Bumann, Caroline Bittel, Lena Carlen, Brigitte Abplanalp, Laura Zurbriggen (0/1), Michelle Zurbriggen (1/0), Alicia Kronig, Manuela Parvex, Cindy Zumtaugwald (1/0), Nathalie Zumtaugwald, Natascha Passeraub, Evelyn Jäger, Nina Kalbermatter (1/0), Charline Diem (0/1)

06. November 2017, 20:49

