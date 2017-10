Erster Sieg im ersten Spiel

Die zweite Mannschaft von HOW ist mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Foto: zvg

Neue Saison, neue Chance: Dies die Ausgangslage vor dem ersten Spiel des VBC HOW 2. Im letzten Jahr hat die Mannschaft in der 2. Liga sämtliche Spiele gegen alle Unterwalliser Teams verloren. Punktuell verstärkte sich HOW 2 nun mit einigen neuen Spielern, welche am Mittwoch gegen den VCB Flanthey-Lens direkt zum Einsatz kamen.

Die Unterwalliser präsentierten sich mit einem ziemlichen verjüngten Kader. Vielleicht auch dadurch vermochte HOW 2 früh Druck auszuüben und lag schnell mit fünf Zählern im Vorsprung. Mit konzentrierten Services, satten Angriffen über aussen und Fehlern des Gegners kam HOW 2 dann früh zum ersten Satzball. Diesen verwertete die Mannschaft rund um Spielertrainer Mario Schmocker zum 0:1.

Im zweiten Satz präsentierte sich ein ähnliches Bild. Die Hausherren waren fehleranfällig, wobei HOW2 auch stark angriff. Mit Finten und variablem Spiel liessen die Oberwalliser dem Gastgeber nicht den Hauch einer Chance und gewannen auch den zweiten Satz ziemlich klar mit 15:25.

Anders dann im dritten. Die mangelnde Erfahrung der zweiten Mannschaft von HOW kam zum Vorschein. Der Satz war ausgeglichen. Flanthey-Lens merkte auf einmal, dass mehr drin war als eine 0:3-Niederlage und verunsicherte die Gäste aus dem Oberwallis. Auf einmal sahen sich die Spieler von HOW 2 mit einem 21:17-Rückstand konfrontiert. Sie konnten aber zum richtigen Zeitpunkt einen Gang höher schalten und auch dank wiederum konzentrierter Service-Leistung den dritten Satz mit 22:25 für sich entscheiden.

Für die Spieler von HOW 2 ein Novum. Hat die Mannschaft doch in den letzten zwei Saisons, ausser im Walliser Cup, nie gewonnen. Das nächste Spiel findet schon am kommenden Montag um 20.45 Uhr in der Sporthalle BFO Adler in Brig statt.

pd/map

09. Oktober 2017, 10:08

