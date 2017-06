Senn fährt ans Development-Camp der New Jersey Devils

Der Oberwalliser Davos-Goalie Gilles Senn nimmt Mitte Juli am Development-Camp der New Jersey Devils teil. Foto:

Gilles Senn wird im Juli am mehrtägigen Development-Camp der New Jersey Devils teilnehmen. Das hat sein Nordmamerika-Manager Allain Roy gegenüber dem "Walliser Bote" und 1815.ch bestätigt.

Das Camp findet zwischen dem 10. und 15. Juli statt. Beim Development-Camp handelt es sich letztlich um ein Trainingslager aller hoffnungsvoller Jungspieler, die der Devils-Organisation angehören und den Sprung noch nicht geschafft haben. Also auch Draftspieler aus dem letzten Jahr. Senn ist am NHL-Entry-Draft vom letzten Samstag in Chicago als 129. Spieler von New Jersey ausgewählt worden. Der Deal war von Roy miteingefädelt worden.

Das heisst nicht, dass es jemals auch zu einem Vertrag reicht. Denn die Stufe Development Camp ist vorab ein technisches und hat nichts mit einer Selektion zu tun. Aber Senn hat damit die Möglichkeit, sich den Trainern und dem Management zu präsentieren und möglichst in Erinnerung zu rufen. Man kann es erst einmal als Ehre, Motivationsschub und grosse Chance sehen. Senn wird danach wieder nach Davos zurückzukehren und mit dem HCD die Saison 2017/18 bestreiten. Sein Vertrag bei den Bündnern läuft bis 2019. Die Devils werden ihn weiter beobachten.

Roy und Ex-Spitzengoalie und TV-Experte Lars Weibel sind sich einig: "Senn kann einen ähnlichen Weg gehen wie Jonas Hiller."

Senn selbst will oder kann dazu nichts sagen, er hat von Arno Del Curto wie bereits vor den Playoffs Redeverbot erhalten. Del Curto will, dass Senn mit dem Kopf in Davos ist, Senns Weg bis in die NHL sei noch hart und lang.

Senn wird im Juli auf jeden Fall auf Nico Hischier treffen. Auch der Nummer-1-Draft der New Jersey Devils wird das Development Camp bestreiten. Hischier wird danach als nächste Stufe am Rookie-Camp teilnehmen, das gegen sechzig bis siebzig Spieler mitmachen. Nadisna fallen dann Spieler raus und werden in anderen Ligen wie der AHL oder Juniorenliga parkiert. Die übriggebliebenen Besten steigen dann ins abschliessende Pro-Camp. Das ist dann die Mannschaft der New Jersey Devils, die sich auf die NHL-Saison vorbereitet und auch spielen wird.

27. Juni 2017, 17:37

Artikel teilen