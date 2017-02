Grosserfolg für das 25. Brückendorfschiessen in Stalden

Die Jubiläums-Ausgabe des Brückendorfschiessens in Stalden kann als voller Erfolg gewertet werden. Knapp 400 Personen aus Nah und Fern nahmen dieses Jahr an dieser 10m-Meisterschaft teil, was einen neuen Teilnehmer-Rekord bedeutet.

Neben langjährigen, treuen Schützenkameraden konnte das Pistol-Team Stalden auch heuer wieder Neulinge begrüssen. Aus fast jedem Kanton und sogar aus den benachbarten Ländern stammten die Teilnehmer. So waren mit Pierre-Alain Dufaux auch ein ehemaliger Weltmeister und mit Steve Demierre ein aktuelles Mitglied der Nationalmannschaft sowie amtierender Schützenkönig des Eidgenössischen Schützenfests 2015 in Raron zu Gast.

Neben dem sportlichen spielt natürlich auch der gesellschaftliche Gedanke eine grosse Rolle. So haben bei manchen Schützen das traditionelle Raclette oder der währschafte Walliser Teller fast einen grösseren Stellenwert als das Schiessen selbst. Auch zahlreiche Bewohner von Stalden und Umgebung fanden den Weg in die neu gestaltete Schützenstube im Chalet-Stil.

Die Ranglisten des 25. Brückendorfschiessens 2017 finden Sie hier.

pd/map

24. Februar 2017, 08:04

