Gute Resultate der Oberwalliser

Am letzten Sonntag bestritten die vier Clubs aus dem Wallis den ersten Teil des «Kids Ligue-Futura»-Wettkampfs in Saint-Maurice. Der OW88 war mit 12 Athleten am Start, die gute Resultate erreichten.

Artikel zum Thema Enja Kluser ist Wallisermeisterin

Hervorzuheben ist Gallo Xenia (2005), die in 800m Freistil sowie in 400m 4Lagen mit dem ersten Platz brillierte. Kluser Elin (2007) war die schnellste in 200m Freistil, ihre Teamkollegin Mengis Livia (2007) beendete das Rennen auf dem 3. Platz. Pierig Corinne (2007) schaffte es in 100m 4Lagen als Zweitplazierte ins Ziel.

Brigger Michael (2005) entschid das 800m Freistil-Rennen für sich. Auf dem 3. Rang folgte Zenzünen Mischa (2005). Brigger Benedikt (2007) verzeichnete einen 2. Platz in 100m 4Lagen und den 3. Rang in 200m Freistil. Der zweite Teil des Kids-Futura-Wettkampf findet am 2. Dezember 2017 in Brigerbad statt.

pd / pmo

27. November 2017, 19:03

Artikel teilen