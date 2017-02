Lange im Hintertreffen, zum Schluss mit knappem Sieg

Am vergangenen Samstag reiste das U-21 Team des UHC Visper Lions in der vorletzten Runde zum Tabellenschlusslicht Racoons Herzogenbuchsee. Lange Zeit lagen die Lions im Hintertreffen, liessen sich aber nie mit mehr als zwei Längen distanzieren.

Den Fehlstart mit dem frühen Rückstand, konnten die Lions nach Zuspiel von Sandro Volken, durch Tobias Zurbriggen postwendend ausgleichen. Die Freude währte jedoch nur kurz, ehe die Racoons wieder in Führung gingen. In der Folge kam es zu einer ausgeglichenen Partie, wobei sich beide Teams eine stattliche Anzahl Torchancen erspielten. Nach dem zwischenzeitlichen Gegentreffer zum 3:1, konnten die Lions zum Ende des Startdrittels das Tempo steigern. Auf Zuspiel von Kevin Eggel, erzielte Damian Wasmer den Anschlusstreffer noch vor der Pause.

Die Löwen nahmen den neuen Schwung gleich ins zweite Drittel mit. Noch in der ersten Minute war erneut Damian Wasmer auf Zuspiel von Kevin Eggel erfolgreich. Im weiteren Verlauf des zweiten Drittels erspielten sich die Lions ein leichtes Chancenplus, jedoch ohne Nutzen daraus zu ziehen. Prompt musste man den Racoons bis zur zweiten Drittelspause zwei Tore zugestehen.

Zu Beginn des letzten Drittels versuchten die Lions, den Druck auf das gegnerische Tor weiter zu erhöhen. Nach Zuspiel von Tobias Zurbriggen erzielte Kevin Eggel den Anschlusstreffer zum 5:4. Keine Minute später waren zwei weitere Tore gefallen. Zuerst konnten die Racoons wieder zuschlagen, ehe Simeon Murmann mit einem Distanzschuss wieder den Anschluss schaffte. Mehrere Minuten rannten die Lions erfolglos an, scheiterten aber meist am starken Torhüter der Racoons oder an der mangelnden Chancenauswertung.

Aber auch die Racoons waren mit ihren gefährlichen Kontern nicht erfolgreich. Nach Zuspiel von Kevin Eggel, traf Simeon Murmann in der 56. Minute doch noch zum Ausgleich und läutete eine turbulente Schlussphase ein. Um den drohenden Abstieg noch vermeiden zu können, war Herzogenbuchsee auf die drei Punkte nach 60 Minuten angewiesen. Somit agierte man mit einem zusätzlichen Feldspieler, anstelle des Torhüters. Damian Wasmer erkämpfte sich in der neutralen Zone den Ball und schoss zur vermeintlichen Siegsicherung ins leere Tor ein. Die Racoons gaben sich aber nicht geschlagen und spielten weiter in numerischer Überzahl. Die Visper Defensive hielt nicht dicht und kassierte den Ausgleich zum 7:7. Weiterhin ohne Torhüter agierend, stand ein Verteidiger beim Abwehrversuch im Schutzraum. Den fälligen Penalty konnte Luca Karlen nur Sekunden vor dem Schlusspfiff zum Schlussstand von 7:8 versenken.

Für den UHC Visper Lions spielten:

Torhüter: Jan Burgener (0 Tore / 0 Assists);

Feldspieler: Sven Zurwerra (0/0); Claudio Eyer (0/0); Nicolas Lowiner (0/0); Kevin Eggel (1/3); Luca Karlen (1/0); Damian Wasmer (3/0); Yannik Heinzmann (0/0); Luca Ritz (0/0); Sandro Volken (0/1); Simeon Murmann (2/0); Jean-Marc Lowiner (0/0); Noah Stucky (0/0); Sebastian Jäger (0/0); Tobias Zurbriggen (1/1)

pd / pan

22. Februar 2017, 20:35

