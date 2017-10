"Ein Traum wird wahr"

Am Samstag 14.00 Uhr (MEZ 20.00 Uhr) ist es soweit. Nico Hischier startet mit 18 Jahren seine NHL-Karriere. Seine Mitspieler sind voll des Lobes.

Kyle Palmieri ist nicht irgendwer. Der 26-jährige US-Stürmer bei den New Jersey Devils ist Topskorer, verdient knapp fünf Millionen Dollar pro Saison und gilt innerhalb des Teams als Finisher. Vielfach wird genau er am Ende eines Spielzuges gesucht. "Am meisten", so Palmieri, "hat mich überrascht, wie Nico das Spiel liest und denkt. Er steht immer am richtigen Ort, er geht immer die richtgen Wege, nie falsch. Und das mit 18, wo man doch denken könnte, es passieren halt erfahrungsgemäss hie und da Fehler. Ich jedenfalls hatte sie gemacht." Auch General Manager Ray Shero schwärmt: "Nico bringt mit seiner Kreativität etwas in unsere Organisation rein, die wir so noch nicht hatten."

Kein Wunder, steht Hischier unter den Top Six. Das sind die sechs Stürmer, die zum Saisonstart die beiden ersten Linien bilden. Der Natischer Center wird gegen die Avalanche wohl die Angriffslinie mit Marcus Johansson links und Drew Stafford rechts bilden. Alle drei sind neu bei den Devils. Hischier ist als Jüngster der First-Overall-Pick, Johansson kam von den Washington Capitals, Stafford von den Boston Bruins, beide in Tauschgeschäften

Hischier und die Devils haben sich zuletzt zweieinhalb Tage bei der nahegelegenen Militärakademie West Point auf den Saisonstart vorbereitet. Hier werden die meisten Offiziere des US-Heeres ausgebildet. Am Donnerstag ist trainingsfrei, am Freitag steht die Übungseinheit um 11.00 Uhr Ortstzeit an. Hischier und der kurz bevorstenende Samstag: "Jahrelang habe ich darauf hingearbeitet, in der besten Liga der Welt zu spielen. Und nun wird der Traum wahr." Und das erste Ziel? "Ich will gewinnen."

So beginnen grosse Karrieren.

05. Oktober 2017, 15:46

