Nico Hischier als Walliser Sportler des Jahres

Mit 18 Jahren liess er schon alle Aktiven hinter sich: Nico Hischier wurde zum Walliser Sportler des Jahres 2017 gewählt.

Die Liste seiner Vorgänger ist lange und prominent besetzt, einen Jüngeren gab es aber noch nie. Und bei seinen Perspektiven dürfte es nicht die letzte Auszeichnung für den NHL-Profi gewesen sein. Durch seine Verpflichtungen bei den New Jersey Devils konnte er nicht persönlich anwesend sein. "Dieser Titel macht mich stolz", so Hischier per SMS-Botschaft. Walliser Team des Jahres wurde der BBC Monthey, der zum dritten Mal in seiner Klubgeschichte Schweizer Basketball-Meister wurde. Alex Moos, der ex-MTB-Fahrer, der sein Team auf Weltniveau getrimmt hat, erhielt die Auszeichnung als "Sportlicher Leiter des Jahres". Nachwuchs-Sportlerin des Jahres wurde Skitalent Camille Rast, das LA-Team Valais romand erhielt hier den Team-Titel. Der Behindertenpreis ging an das Walliser Team, das an den Winter Games in Österreich geglänzt hatte. Fünfmal wurde er in seiner Aktivkarriere Walliser Sportler des Jahres, jetzt erhielt er den Spezialpreis der Walliser Sportjournalisten: Pirmin Zurbriggen wurde ausgezeichnet, weil er als Präsident des Walliser Skiverbandes für Voraussetzungen sorgte, damit die Walliser Talente heute auf Weltniveau fahren. "So stark in der Breite waren wir noch nie aufgestellt", so der Geehrte.

Kanal 9 führte den Auszeichnungs-Event zum 10. Mal durch, also wurde abschliessend auch ein "Walliser Sportler des Jahrzehnts" geehrt. Die Wahl fiel auf den zurückgetretenen Abfahrer Didier Défago, der 2009 in Wengen und Kitzbühel siegte und ein Jahr später Olympiasieger wurde.

bhp

14. Dezember 2017, 22:11

