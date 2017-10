Goldenes Tor

Vitezslav Hrdlicka trifft in der 24. Minute zum 1:0. Foto:

Der FC Oberwallis hat einen bedeutenden Sieg im Kampf gegen die Rote Laterne erzielt. Das Heimspiel gegen Meyrin endet mit einem 1:0 (1:0)-Sieg.

Das goldene Tor geht aufs Konto von Vitezslav Hrdlicka. Der Tscheche trifft in der 24. Minute bereits zum Siegteffer. Das Zuspiel in die Tiefe kam von Bernini. Bei diesem Resultat blieb es, obwohl Mustafi in der 79. Minute nach der zweiten Verwarnung vom Platz musste.

Mit dem dritten Sieg im zehnten Spiel hievt sich der FC Oberwallis Naters über den Strich. Nico Zwimpfer: "Wir können nur über den Kampf auch Erfolg haben. Und das haben wir heute demonstriert." Vor einer Woche noch warf Meyrin den FC OW aus dem Cup. Nun folgte die Revanche.

15. Oktober 2017, 17:10

