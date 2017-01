Oberwalliser gewinnt Fishermans Friend Strongman Run 2017

Am vergangenen Samstag fand in Villars-sur-Ollon die Winterausgabe des berüchtigten Fishermans Friend Strongman Run statt. Unter 1500 Teilnehmer tat sich der Oberwalliser Yannick Gundi als Sieger hervor.

Bei der Winterausgabe des Strongman Run müssen die Teilnehmer eine Strecke von zwölf Kilometern absolvieren. Überrascht wurden die Wettkämpfer vor allem vom frisch gefallenen Schnee und den eisigen Temperaturen von -6 Grad. Am schnellsten absolvierte Yannick Gundi aus dem Team «WOO Endurance» die 40 Hindernisse, die auf der Strecke verteilt sind. Mit einer Zeit von 1 Stunde 24 Minuten und 54 Sekunden, liess der Hobbysportler aus Münster die restlichen 1499 Teilnehmer hinter sich.

«WOO Endurance» holte in der Gesamtwertung als Team den dritten Platz. «Ich mache kaum Rennen weil ich mich nicht gerne mit anderen messe, beziehungsweise nicht gerne verglichen werde», so Yannick Gundi. «Ich machte diesen Lauf nur für das Team. Dass ich dann ganz oben landete war nicht wirklich Absicht. Ich lief die letzten 1.5 km hinter dem ersten und wusste, dass ich mehr Reserven hatte. Da er aber in der ersten Runde gespurt hat, hätte er meiner Meinung nach den Sieg verdient. Er sagte mir aber dann kurz vor dem Ziel, ich solle ihn überholen und so tat ich dies dann.»

Gundi stellt sich gerne sportlichen Herausforderungen. Vergangenen Jahres nahm er in Italien am «Ultra Trail Lago d’Orta» teil. Dort holte er sich auf einer Strecke von 90 Kilometer mit 5800 Höhenmeter den zehnten Rang. «Dabei läuft man für sich selber und nicht gegen andere. Da ich mich sehr gerne draussen bewege bin ich relativ viel und teils lange unterwegs und daher auch nicht ganz so schlecht in Form und auch hier war ich erstaunt über mein Resultat.»

noa

17. Januar 2017, 09:52

Artikel teilen