Saastal gegen Düdingen, Siders gegen Uni Neuenburg

Die obere Masterrunde im 1.-Liga-Eishockey ist abgeschlossen, damit stehen auch die Playoff-Paarungen fest: Saastal (6.) trifft auf das drittplatzierte Düdingen, Siders (5.) duelliert sich mit Uni Neuenburg (4.). Beide Walliser Teams müssen zuerst auswärts antreten.

Im letzten Durchgang der Masterrunde sorgte der EHC Saastal nochmals für eine Ehrenmeldung, dies dank einem 3:2-Siegestor in der Verlängerung bei Uni Neuenburg. Capella und Ralph Zurbriggen sorgten für eine 2:0-Führung, nach dem Ausgleich in der Schlussphase erzielte Roger Summermatter in der Verlängerung das 3:2-Siegestor. Der HC Siders war bei der 0:5-Niederlage in Düdingen chancenlos und schonte sich auch betreffend der Aufstellung sichtlich für die Playoffs.

bhp

04. Februar 2017, 19:51

