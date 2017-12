Ohne Tore wirds schwierig

Der EHC Visp verlor am Samstag sein Spiel in Weinfelden. Foto: Walliser Bote

Nach zwei Siegen mit fünf Punkten in dieser Woche blieb der EHC Visp im letzten Spiel vor der Nati-Pause punkt- und torlos.

Nein, ultrareich an Höhepunkten war dieses Spiel vor 916 Zuschauern in Weinfelden nicht. Die Anzahl Torchancen blieb beidseits überschaubar, Thurgau-Topskorer Descheneau (22.) und Visp-Topskorer Kissel (28.) vergaben bis weit über die Spielmitte die besten Chancen.

Die Entscheidung blieb dann prompt in der Hand eines Gelbhelms. Descheneau kam zunächst eher zufällig in Puckbesitz, schoss das 1:0 (38.) und markierte nur 3 Sekunden vor der zweiten Pause in Überzahl das 2:0.

Offensiv blieb so einiges im Ansatz stecken, selbst in mehrminütiger doppelter Überzahl in den Schlussminuten schaffte der EHC Visp das Anschlusstor nicht. Schlimmer noch: Arnold schoss in das leere Tor zum 3:0, das wars.

Mehr zum Spiel im WB vom Montag.

09. Dezember 2017, 19:28

Artikel teilen