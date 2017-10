Zwei Punkte geholt

EHC VISP | 5:4-Sieg in Winterthur

Nicht ganz die volle Ausbeute für den EHC Visp, der sich aber in der Verlängerung den verdienten zweiten Sieg abholte. Andy Furrer entschied das Spiel.

Visps Vorteil in Winterthur war, dass es nie in Rückstand geriet. Ritz und Achermann schossen schon nach 3 Minuten die Tore zum 2:0 und auf Hombergers Anschlusstreffer (5.) reagierte Altorfer in Überzahl zum 3:1 nach 12 Minuten. Die folgenden 3 Tore fielen ebenso im Powerplay, zuerst Winterthurs Doublette durch Staiger (20.) und Bozon (27.) zum 3:3, dann von Visps Nater zum 4:3 (29.).

Als drei Punkte im Bereich des Möglichen lagen, Altorfer am Pfosten scheiterte und Aebi eine tolle Parade zeigte, fiel das 4:4 doch, Wichser traf für Winterthur (56.). Damit wurde eine Verlängerung nötig, in der Andy Furrer nach über 2 Minuten den zweiten Punkt für den EHC Visp sicherte.

Mehr zum Spiel im WB vom Montag.

08. Oktober 2017, 18:10

Artikel teilen