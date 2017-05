Gute Resultate für Brigger und Vuillermoz

Der CNS Siders am Wettkampf in Genf Foto: zvg

Am Wochenende hat in Genf ein Wettkampf mit 379 Schwimmern aus 18 Vereinen stattgefunden. Der CNS Siders war mit acht Athleten vor Ort.

Alfons Brigger war nur am Sonntag anwesend und seine Resultate können sich sehen lassen: Er startete in der Kategorie 17-24 Jahre. Die beiden 100m-Rennen, Delfin und Freistil, beendete er auf dem 2. Platz. In 50m Delfin wurde er 5. und in 50m Freistil 6.

Seine Teamkollegin Sarah Vuillermoz holte zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze. Rui Filipe Silva Meira musste sich mit undankbaren 4. und 5. Platzierungen zufrieden geben. Für die jungen Schwimmerinnen des Clubs reichte es nicht zu Spitzenplätzen.

pd/map

22. Mai 2017, 08:57

