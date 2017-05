Medaillen für den OW88

Schwimmen | Meeting Sprint d’Octodure in Martinach

Für die 25. Ausgabe des Meeting Sprint d’Octodure in Martinach vom 20. Mai hatten die Organisatoren keine Mühe gescheut: Die Schweizer Olympiateilnehmer waren eingeladen. Dies spornte die grösstenteils sehr jungen Schwimmer zu Topleistungen an.

So erreichten vom OW88 Xenia und Xarenia Gallo (05) in der Kategorie «12 Jahre und jünger» sowie Joshua Zuber (03) in der Kategorie «13 und 14 Jahre» das Finale, das über 200m 4 Lagen geschwommen wurde. Xenia holte sich dabei Gold, während ihre Schwester als Vierte das Podest knapp verpasste. Zuber sicherte sich eine Bronzemedaille. Aber auch alle anderen Schwimmer der Wettkampfgruppe 3 und Futura zeigten gute Leistungen, gab es doch nicht weniger als 70 neue Bestzeiten für den OW88 darunter acht Limiten für die Westschweizer Meisterschaften.

Ein weiteres Highligt für den OW88 war die 4x50m Freistil-Staffette. Die Mädchenstaffel mit Xenia und Xarenia Gallo, Annabelle Truffer und Melina Vogel holte sich dabei die Bronzemedaille.

pd/map

30. Mai 2017, 08:14

Artikel teilen