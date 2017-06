Gute Leistungen von Brigger

Schwimmen | Westschweizermeisterschaften in Genf

Am Wochenende haben in Genf die Westschweizermeisterschaften im 50m Becken stattgefunden. 436 Schwimmer aus 24 Clubs waren angereist. Der CNS Siders war mit fünf Schwimmern am Start.

Der CNS Siders war mit seinen drei Elite-Athleten und zwei Nachwuchsschwimmern angetreten. Alfons Brigger hatte sechs Starts und war mit seinen Leistungen grösstenteils zufrieden. Heraus stach sicher das 50m-Rücken-Rennen, wo er den Final A bestreiten konnte. Mit einer Zeit von 29.67 reichte es zum 5. Platz. In 100m Rücken war es der 9. Rang und in 100m Delfin in 1:00.87 reichte es zum 12. Schlussrang.

Sarah Vuillermoz hatte ein durchzogenes Wochenende. In 100m Rücken wurde sie 5., 50m Rücken beendete sie auf dem 10. Platz. Rui Filipe Silva Meira ging nur einmal an den Start und konnte nicht überzeugen. Célia Quinodoz (2003) und Manon Reinhard (2005) konnteb ihre Zeiten bestätigen und wichtige Erfahrungen sammeln.

pd/map

19. Juni 2017, 08:20

