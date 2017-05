Sieg im Schweizer Cup 1/128 Final

Die Visper Lions setzen sich im 1/128-Final des Schweizer Cups gegen den 2. Ligisten Oberland 84 Interlaken mit 10:9 nach Verlängerung durch.

Die Visper starteten etwas verhalten ins Spiel. Dies nutzen die Berner Oberländer gekonnt zur 0:1 Führung aus. Nun waren auch die Lions im Spiel angekommen und drehten die Partie bis zur 13. Minute (2:1). Der 2. Ligist glich jedoch kurze Zeit später zum 2:2 aus. Doch In-Albon bezwang den gegnerischen Torhüter noch im Startdrittel mit einem Distanzschuss zum 3:2.

Im Mitteldrittel taten sich beide Teams schwer, das Spieldiktat in die Hand zu nehmen. Nach dem 3:3 Ausgleich lag Interlaken zwischenzeitlich drei Mal in Front (3:4, 4:5 und 5:6) doch die Visper vermochten dreimal zu egalisieren. In der 38. Minute erzielte Gruber Jonas den 7:6 Führungstreffer.

Im Powerplay bauten die Lonzastädter zu Beginn des 3. Drittels die Führung auf 8:6 aus. Die Gäste liessen sich davon nicht beirren und schafften innert 10 Minuten die neuerliche Egalisation(8:8). In der 59. Minute erzielte Gruber Jonas die vermeintliche Vorentscheidung. Doch Interlaken vermochte mit einem sechsten Feldspieler und ohne Torhüter auszugleichen.

In der der Verlängerung fasste sich erneut Gruber Jonas ein Herz und schoss die Visper Grossfeldherren damit im Schweizer Cup eine Runde weiter. In der nächsten Runde treffen sie entweder auf den SC Laupen oder den UHC Biel- Seeland.

pd/noa

16. Mai 2017, 21:25

