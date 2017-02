Sitten verpflichtet Ex-Milan-Spieler Constant

Der FC Sitten hat Kevin Constant bis Sommer mit Option für zwei Jahre verpflichtet. Der 29-Jährige stand zwei Jahre für den AC Mailand auf dem Rasen.

Der französisch-guineeische Doppelbürger begann seine Karriere in Frankreich bei Toulouse und spielte dann erfolgreich in Italien. 2010 wechselte er zu Chievo Verona, ein Jahr später zum FC Genoa. Von Genoa zog es ihn 2012 schliesslich zum grossen AC Mailand. Nach zwei Jahren im San Siro wechselte Constant dann zu Trabzonspor in die Türkei, bevor er 2016 in die Serie A zu Bologna zurückkehrte.

Er absolvierte 25 Länderspiele für Guinea und erzielte dabei vier Tore. Seine Erfahrung aus über 100 Serie-A-Partien sei eine Bereicherung für den FC Sitten, so die Verantwortlichen. Constant hat einen Vertrag bis Sommer mit Option für zwei weitere Jahre.

pd/map

15. Februar 2017, 10:58

Artikel teilen