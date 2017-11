Strafen entscheiden umkämpftes Kantonsderby

Knapp. Am Ende wurden die Rarner durch den Favoriten aus dem Welsch-Wallis geschlagen. Foto: zvg

Im ersten Spiel auf heimischen Eis musste sich der EHC Raron am Dienstagabend gegen das favorisierte Team aus Martinach geschlagen geben. Das Resultat viel mit 5:6 aber äusserst knapp aus.

Die Rarner gingen von Beginn an ein hohes Tempo und schnürten den Gegner mit aggressivem Forechecking mehrmals in deren Drittel ein. Ein Fehler im Power-Play der Rarner ermöglichte dann aber in der sechsten Minute dem HC Red-Ice, den Führungstreffer zu markieren. Dieser Vorsprung war indes nicht von langer Dauer: Elf Minuten waren gespielt, als Schmid Flavio auf Pass von Stoffel Elias im Power-Play den Ausgleich erzielte.

Martinach ging in der 14. Minuten wieder in Front, als die Gästemannschaft das 2:1 aus einer unübersichtlichen Situation vor dem Rarner Tor buchte. Kurz nach Wiederanpfiff im zweiten Drittel musste das Heimteam wiederum mit einem Mann weniger das 1:3 hinnehmen. Und auch das 1:4 erzielten die Unterwalliser im Power- Play. Kurz vor Schluss kamen die Rarner dann aber zum verdienten Anschlusstreffer durch Schmid Flavio.

Das dritte Drittel begann mit einem schön heraus gespielten Tor durch Imboden Nils auf Pass von Dubach S. und Wyer F. Die Rarner versuchten immer wieder den Ausgleich zu erzielen, liefen dann aber in einen Konter und mussten nun einem 2-Tore-Rückstand hinterherlaufen. Zehn Minuten vor Schluss war es wiederum Imboden N. auf Pass von Wyer F., der das 4:5 erzielte.

Und es kam noch besser, Schmid Loris markierte mit einem verdeckten Handgelenkschuss von der blauen Linie aus den viel umjubelten Ausgleich. Das reichte aber nicht, um Punkte in Raron zu behalten. Denn sechs Minuten vor Schluss besiegelte Martinachs Starspieler Starkov Kirill nach einer 2-Minuten-Strafe mit einem gezielten Schuss die Niederlage der Rarner.

29. November 2017

