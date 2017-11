59 Sekunden, 3 Tore

Zwischen der 12. und 13. Minute legte der EHC Saastal den Grundstein zum Heimsieg gegen das Team aus Genfs Vorort.

Markus Burgener, Arrigo Burgener und Sandro Bumann schossen jene Tore zur 3:0-Führung. Ab dem zweiten Drittel fielen dann beidseits weitere Tore und Strafen wie reife Früchte. Zeiter, dem auch das 4:0 (29.) gelang, schoss das beruhigende 5:2 (41.), als Meyrin näher kam. In den Schlussminuten erhöhten Fabio Anthamatten und Lorenz auf 7:2.

Mit diesem Erfolg überholen die Saaser in der Tabelle Villars und stehen mit 20 Punkten aus 12 Spielen auf dem 3. Rang. Bereits am Freitag gewann der HC Siders in Yverdon 6:3.

